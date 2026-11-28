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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। जिले में सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल महावीर चौक पर रोजाना लगने वाले भीषण जाम से अब जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। चौक के आसपास सड़कों पर रेहड़ी-पटरी वालों के अतिक्रमण और ऑटो, ई-रिक्शा व कैब चालकों की मनमानी पार्किंग के कारण सुबह से देर रात तक यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई रहती है।सवारी बैठाने की होड़ में बीच सड़क पर वाहन खड़े करने से चंद मिनटों में ही लंबी कतारें लग जाती हैं, जिसमें आम लोगों के साथ-साथ स्कूली बसें और एंबुलेंस तक फंस जाती हैं। महज 100 मीटर का सफर तय करने में 15 मिनट तक लग रहे हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए यातायात पुलिस अब विशेष अभियान चलाकर अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए चालान काटेगी।यातायात पुलिस द्वारा महावीर चौक व डाकखाना चौक पर खड़े होने वाले ऑटो व ई-रिक्शा के लिए निर्धारित स्टैंड दिलाने की योजना है। इसके लिए पुलिस अधिकारी आसपास खाली जगह का आकलन कर रहे हैं ताकि इन वाहनों को खड़ा कराया सके। स्टैंड से निकलकर महावीर चौक पर वे ही ऑटो व रिक्शा आएंगे, जिनका सवारी भरने का नंबर आएगा। अतिरिक्त ऑटो व ई-रिक्शा निर्धारित स्टैंड में खड़े रहेंगे।महावीर चौक पर लगने वाले जाम को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। चौक के आसपास सड़कों पर खड़े होने वाले ऑटो, ई-रिक्शा व कैब के लिए स्टैंड निर्धारित किए जाएंगे। इसके बाद सड़कों पर नो पार्किंग क्षेत्र में जो ऑटो, ई-रिक्शा व कैब खड़े मिलेंगे, उनके नियमानुसार चालान काटे जाएंगे।