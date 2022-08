Gurugram: गुरुग्राम-सोहना टोल प्लाजा का टैरिफ बढ़ा, आने-जाने में ढीली होगी जेब

यदि आप घामडोज गांव के 20 किलोमीटर दायरे में नहीं हैं तो अपनी कार से गुरुग्राम से सोहना की ओर जाना व सोहना से गुरुग्राम की ओर आना महंगा पड़ेगा। सोहना हाईवे का सफर अब वाहन चालकों की जेब ढीली करेगा। बुधवार को आधी रात से टोल दरों में ढाई गुना तक की बढ़ोतरी कर दी गई। यह बढ़ोतरी इतनी अधिक है कि महीने भर भुगतान से निश्चित ही कई तरह का बजट गड़बड़ाएगा। कार सवारों को यहां एक बार की यात्रा के लिए अब यहां 45 की बजाय 115 रुपये भुगतान करना होगा।

Gurugram | Toll fee at Ghamroj toll plaza (Gurugram-Sohna) hiked



A car passing through toll plaza will now have to pay Rs 115 for a single trip. Tariff hiked for other vehicles also. Those residing in 20km area of toll plaza can avail monthly pass at Rs 315: Toll plaza manager pic.twitter.com/perKYrdleQ