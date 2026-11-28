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नंबर गेम - 14 वाटर कूलर और दो आरओ प्लांट लगेंगेमनोज धर द्विवेदीगुरुग्राम। सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अस्पताल के नए पांच मंजिला भवन में मरीजों को हर फ्लोर पर ठंडा आरओ का पानी उपलब्ध कराने के लिए 14 वाटर कूलर और दो आरओ प्लांट (500-500 एलपीएच) लगाए जाएंगे। इसके अलावा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन, डिजिटल टोकन सिस्टम और अलार्म कॉल सिस्टम लगाया जाएगा।प्रदेश सरकार सेक्टर-10 स्थित अस्पताल में बेड की क्षमता 100 से बढ़ाकर 200 करने की तैयारी है। इसके लिए मौजूदा भवन के साथ अलग से पांच मंजिला भवन बनाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग की ओर से भवन का सिविल वर्क पूरा करने के साथ अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। नए भवन में आईसीयू वार्ड, एसी, बिजली और अन्य तकनीकी व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। नए भवन की छत पर 500-500 लीटर प्रति घंटे क्षमता के दो आरओ प्लांट लगाए जाएंगे।इसके अलावा प्रत्येक फ्लोर पर वाटर कूलर लगाने की योजना है। कुल 14 वाटर कूलर लगाए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 120 लीटर होगी। इस कार्य पर 44.52 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे मरीजों और तीमारदारों को हर फ्लोर पर स्वच्छ और ठंडा पेयजल उपलब्ध होगा। लोक निर्माण विभाग ने इसका टेंडर जारी कर दिया है और कार्य पूरा करने के लिए सात महीने की समयसीमा निर्धारित की गई है। सेक्टर 10 वर्तमान अस्पताल में मरीजों की काफी भीड़ रहती है। यहां पर रोजाना 1500 से 2000 तक ओपीडी रहती है। ऐसे में सरकार यहां पर अस्पताल का विस्तार कर रही है ताकि सेवाओं को और बेहतर किया जा सके।आधुनिक टोकन प्रणाली की जाएगी शुरूअस्पताल में मरीजों को लंबी कतारों से राहत दिलाने के लिए आधुनिक टोकन प्रणाली शुरू की जाएगी। इसके तहत एक्टिव एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जाएंगी। इन पर मरीजों के टोकन नंबर, संबंधित काउंटर और डॉक्टर की जानकारी रियल टाइम में प्रदर्शित होगी। इससे मरीजों को अपनी बारी और संबंधित काउंटर की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इस कार्य पर करीब 18 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।नए अस्पताल भवन में 500-500 एलपीएच क्षमता के दो आरओ प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा 14 वाटर कूलर भी लगाए जाएंगे, ताकि मरीजों और तीमारदारों को हर फ्लोर पर ठंडा और स्वच्छ पेयजल मिल सके। अस्पताल में एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन, अलार्म कॉल सिस्टम समेत अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। - नवीन कुमार, कार्यकारी अभियंता, (इलेक्ट्रिकल) लोक निर्माण विभाग