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नंबर गेम - 04 करोड़ रुपये खर्च करेगा निगमसंवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। नगर निगम मानेसर की ओर से मेवका गांव के लोगों को जल्द ही खराब सड़कों और गलियों की समस्या से राहत मिलने वाली है। निगम ने गांव की फिरनी रोड को बेहतर बनाने और अंदरूनी गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने की योजना तैयार की है। इस पूरे काम पर करीब चार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निगम की ओर से योजना को लेकर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा।योजना के तहत गांव की फिरनी रोड को कंक्रीट से बनाया जाएगा। इससे सड़क की हालत बेहतर होगी और लोगों को आने-जाने में परेशानी नहीं होगी। वहीं, गांव की अंदरूनी गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जाएंगी। इससे गलियों में जलभराव और कीचड़ की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है।गांव के लोगों ने बताया कि लंबे समय से गलियों की हालत खराब है। कई जगह गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से परेशानी होती है। बारिश के दिनों में गलियों में पानी भर जाता है और कीचड़ के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है।गांव में सड़क और गलियों को बेहतर बनाने की योजना तैयार की गई है। गांव की फिरनी रोड पर कंक्रीट की सड़क और अंदरूनी गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का काम शुरू किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। - सुशील ठाकरान, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम मानेसर