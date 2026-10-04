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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   The mercury rises during the day but drops as soon as night falls.

Gurugram News: दिन में चढ़ता पारा, रात होते ही गिर रहा

Sun, 04 Oct 2026 05:40 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 05:40 PM IST
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The mercury rises during the day but drops as soon as night falls.
शहर में एक दिन में देखने को मिल रहे दो मौसम
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। मौसम में बदलाव के साथ शहर में दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने लगा है। दिन में तेज धूप के साथ उमस लोगों को परेशान कर रही है, जबकि रात के समय तापमान गिरने से हल्की ठंडक का एहसास होने लगा है। मौसम के इस बदलाव के कारण लोगों को सुबह और रात में ठंड का अहसास हो रहा है। वहीं, दोपहर को गर्मी परेशान कर रही है।
रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन और रात के तापमान में करीब 15 डिग्री का अंतर होने से मौसम का मिजाज तेजी से बदलता महसूस हो रहा है। दिन चढ़ने के साथ धूप तेज हो जाती है। दोपहर के समय उमस बढ़ने से लोगों को गर्मी अधिक महसूस हो रही है। खुले में काम करने वाले लोगों और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है।
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वहीं, सूर्यास्त के बाद तापमान में गिरावट आने के साथ ही ठंडी हवा चलने लगती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, जबकि रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आ सकती है। इससे सुबह और रात के समय ठंडक का एहसास हो सकता है।
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