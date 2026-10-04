Gurugram News: दिन में चढ़ता पारा, रात होते ही गिर रहा

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। मौसम में बदलाव के साथ शहर में दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने लगा है। दिन में तेज धूप के साथ उमस लोगों को परेशान कर रही है, जबकि रात के समय तापमान गिरने से हल्की ठंडक का एहसास होने लगा है। मौसम के इस बदलाव के कारण लोगों को सुबह और रात में ठंड का अहसास हो रहा है। वहीं, दोपहर को गर्मी परेशान कर रही है।रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन और रात के तापमान में करीब 15 डिग्री का अंतर होने से मौसम का मिजाज तेजी से बदलता महसूस हो रहा है। दिन चढ़ने के साथ धूप तेज हो जाती है। दोपहर के समय उमस बढ़ने से लोगों को गर्मी अधिक महसूस हो रही है। खुले में काम करने वाले लोगों और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है।वहीं, सूर्यास्त के बाद तापमान में गिरावट आने के साथ ही ठंडी हवा चलने लगती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, जबकि रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आ सकती है। इससे सुबह और रात के समय ठंडक का एहसास हो सकता है।