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Gurugram News: निगम ने आठ पेयजल कनेक्शन काटे

Tue, 13 Oct 2026 05:06 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 05:06 PM IST
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The corporation disconnected eight drinking water connections.
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने अवैध पेयजल कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में आठ कनेक्शन काट दिए। निगम की क्लस्टर टीमों ने पेस सिटी-2, अशोक विहार फेज-3, सेक्टर-18, सेक्टर-32 और सेक्टर-52 सहित अन्य क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान अशोक विहार फेज-3 स्थित एक सर्विस स्टेशन का पेयजल कनेक्शन भी काटा गया। निगम का कहना है कि जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। इसका उद्देश्य पेयजल संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना और जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है। ब्यूरो
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