विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ई-बस डिपो की खासियत100 बसों की पार्किंग की सुविधा होगी25 बसों को चार्ज किया जा सकेगाअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को शनिवार से नया विस्तार मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही सेक्टर-48 में नवनिर्मित ई-बस डिपो का उद्घाटन भी करेंगे। इन बसों के संचालन से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी। यात्रियों को आवागमन के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। साथ ही पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।सेक्टर-48 स्थित गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) के डिपो में कार्यक्रम आयोजित होगा। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह विशिष्ट अतिथि होंगे। पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर और विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे।कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डीके बेहरा ने शुक्रवार को आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसमें मंच, अतिथियों और नागरिकों के बैठने, पार्किंग, आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था शामिल रही। उन्होंने सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।सेक्टर-48 स्थित ई-बस डिपो में 100 बसों की पार्किंग की सुविधा होगी। यहां एक साथ 25 बसों को चार्ज किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान जीएमडीए के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा, जीएमसीबीएल के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र कुमार और संयुक्त निगमायुक्त सपना यादव मौजूद रहीं। इनके अलावा डीआईपीआरओ बिजेंद्र कुमार, कार्यकारी अभियंता अमित गोदारा सहित दोनों प्राधिकरणों के अधिकारी उपस्थित रहे।इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण कम करने में मिलेगी मददनई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इससे डीजल और अन्य पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम होगी। बस सेवा का विस्तार होने से निजी वाहनों का इस्तेमाल घटने की उम्मीद है। इससे यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने में भी मदद मिल सकती है। इन बसों का फिलहाल शहर में परीक्षण चल रहा है। शनिवार से ये निर्धारित मार्गों पर चलना शुरू हो जाएंगी।