फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   The Anand Mela was discussed at the meeting.

Gurugram News: बैठक में आनंद मेला पर चर्चा हुई

Thu, 08 Oct 2026 06:26 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 06:26 PM IST
विज्ञापन
The Anand Mela was discussed at the meeting.
मारुति विहार में दुर्गा पूजा का 36वां साल, शनिवार को निकाली जाएगी प्रभात फेरी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। सेक्टर-22 स्थित मारुति विहार में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर दुर्गा पूजा कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें पूजा पंडाल की व्यवस्था पर चर्चा की गई। सुरक्षा, अग्निशमन के उपाय, प्रभात फेरी, पूजा व्यवस्था, आनंद मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि विषयों पर इस बैठक में चर्चा की गई।
इस साल इस कमेटी का गुरुग्राम में दुर्गा पूजा के आयोजन का 36वां साल है। पूजा के आयोजन को लेकर शनिवार को प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसी दिन पूजा पंडाल स्थल और सोसाइटी के सामुदायिक भवन में बंगाली समुदाय के लोग रोड पेंटिंग (अल्पना) बनाकर बंगाल की कला संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे। बुधवार 14 अक्तूबर को आनंद मेला से पूजा के मुख्य कार्यक्रम का आगाज होगा। 15 अक्तूबर से पूजा के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगें।
विज्ञापन

यह जानकारी देते हुए, पूजा कमेटी के सदस्य शिव प्रसाद राय ने बताया कि 16 अक्तूबर से लोग मां दुर्गा के दर्शन कर सकेंगे। पूजा पंडाल में 16 अक्तूबर से 19 अक्तूबर तक हर शाम 5.30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसमें देश के विभिन्न राज्यों लोक संगीत, नृत्य के कार्यक्रम, म्यूजिकल बैंड, बच्चों के लिए टैलेंट हंट,महिलाओं के शंख बजाने की प्रतियोगिता आदि शामिल हैं। दुर्गा पूजा के इस आयोजन में मारुति विहार सोसाइटी के सभी परिवार शामिल होते रहे हैं। बृहस्पतिवार को आयोजित बैठक में संगठन के अध्यक्ष एसके सरकार, महासचिव संदीप मैती, शिव प्रसाद राय, अभिषेक, उपाध्यक्ष रोबिन चक्रवर्ती, सुष्मिता रॉय, पायल डे आदि कई सदस्य शामिल हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed