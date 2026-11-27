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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) की ओर से सुरक्षित बचपन अभियान के तहत सुशांत विश्वविद्यालय में सरकारी स्कूलों के नामित शिक्षकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं डीएलएसए सचिव निशा ने शुभारंभ करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है। शिक्षकों को बच्चों के शोषण या दुर्व्यवहार की जानकारी मिलने पर संवेदनशीलता से कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशिक्षण में विशेषज्ञों ने पॉक्सो अधिनियम-2012, बाल अधिकार, ऑनलाइन सुरक्षा, अपराधों में दंड और अनिवार्य रिपोर्टिंग के प्रावधानों की जानकारी दी। बच्चों के अनुकूल न्यायिक प्रक्रिया, पीड़ितों को सहायता व मुआवजा और निःशुल्क कानूनी मदद के बारे में भी बताया गया। चेतना एनजीओ के प्रतिनिधियों ने व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर बच्चों की शिकायत सुनने, संवेदनशील प्रतिक्रिया देने और संबंधित विभागों तक मामला पहुंचाने की प्रक्रिया समझाई।

- सुशांत विश्वविद्यालय में डीएलएसए ने आयोजित किया प्रशिक्षण कार्यक्रम