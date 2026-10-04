Gurugram News: रविवार की सुबह फिटनेस के नाम रही
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 05:26 PM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 05:26 PM IST
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बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में दिखा हाफ मैराथन का जबरदस्त क्रेज
नंबर गेम - 06 हजार से अधिक लोग हुए शामिल
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। साइबर हब में रविवार सुबह फिट गुरुग्राम हाफ मैराथन-2026 का आयोजन हुआ। इसमें छह हजार से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया और विभिन्न श्रेणियों में दौड़ लगाई। अभिनेता और फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को नियमित व्यायाम और सक्रिय जीवनशैली के प्रति जागरूक करना था। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने इसमें भाग लिया।
प्रतिभागियों के लिए 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की दौड़ श्रेणियां थीं। कार्यक्रम की शुरुआत डीजे, जुम्बा और वार्मअप गतिविधियों से हुई। दौड़ के मार्ग पर मेडिकल सहायता केंद्र, एंबुलेंस और हाइड्रेशन काउंटर भी उपलब्ध थे। मिलिंद सोमन ने कहा कि देश में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं से स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की अपील की।
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नंबर गेम - 06 हजार से अधिक लोग हुए शामिल
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। साइबर हब में रविवार सुबह फिट गुरुग्राम हाफ मैराथन-2026 का आयोजन हुआ। इसमें छह हजार से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया और विभिन्न श्रेणियों में दौड़ लगाई। अभिनेता और फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को नियमित व्यायाम और सक्रिय जीवनशैली के प्रति जागरूक करना था। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने इसमें भाग लिया।
प्रतिभागियों के लिए 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की दौड़ श्रेणियां थीं। कार्यक्रम की शुरुआत डीजे, जुम्बा और वार्मअप गतिविधियों से हुई। दौड़ के मार्ग पर मेडिकल सहायता केंद्र, एंबुलेंस और हाइड्रेशन काउंटर भी उपलब्ध थे। मिलिंद सोमन ने कहा कि देश में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं से स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की अपील की।
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