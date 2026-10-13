Gurugram News: विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

विज्ञापन

सोहना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की घामड़ौज टोल टीम ने सोमवार को भोंडसी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर लगाया। उप महाप्रबंधक वैभव शर्मा के नेतृत्व में विद्यार्थियों को यातायात नियमों, दुर्घटना बचाव और सीपीआर की जानकारी दी गई। एनएचएआई हेल्पलाइन 1033 के बारे में भी बताया गया। प्रधानाचार्य तरुण यादव के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। संवाद