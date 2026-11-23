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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। क्षेत्र की सड़कों और दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घूम रहे लावारिस पशु अब राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। नगर निगम मानेसर की अनदेखी के चलते शिकोहपुर मोड़, रामपुरा चौक, एनएसजी कैंप, सर्विस रोड और आईएमटी सेक्टर-1 समेत कई प्रमुख इलाकों में दिनभर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही सुबह और रात के समय छाने वाले कोहरे ने इस समस्या को और अधिक जानलेवा बना दिया है। कम दृश्यता के कारण सड़क पर बैठे या अचानक सामने आने वाले पशु दिखाई नहीं देते, जिससे तेज रफ्तार वाहनों की टक्कर और दोपहिया चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने का गंभीर खतरा हर समय बना रहता है।रात में नहीं दिखाई देते पशुशिकोहपुर मोड़ और आसपास की सड़कों पर दिनभर पशु घूमते रहते हैं। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। - महेश चतुर्वेदीसर्दियों में सुबह और रात के समय कोहरा रहता है। ऐसे में सड़क पर बैठे पशु दिखाई नहीं देते। इससे कभी भी हादसा हो सकता है। - रिंकू शर्माऔद्योगिक क्षेत्र और सेक्टरों की सड़कों पर भी लावारिस पशुओं की समस्या बनी हुई है। निगम को पशुओं को पकड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए । - तेजपाल यादवक्षेत्र में घूम रहे लावारिस पशुओं को पकड़ने के लिए टीम को निर्देश दिए जाएंगे। मुख्य सड़कों, हाईवे और औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। - प्रदीप सिंह, आयुक्त, नगर निगम मानेसर