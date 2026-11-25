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मार्केट संवाद कार्यक्रमसंवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। आईएमटी मानेसर के सेक्टर-1 स्थित मार्केट में बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट में बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए शुरू किया गया काम काफी समय से अधूरा पड़ा है। इसके चलते जगह-जगह टाइल्स उखड़ी हुई हैं और बिजली की तारें भी खुले में पड़ी हैं। वहीं, मार्केट के सार्वजनिक शौचालयों की हालत भी बेहद खराब है। नियमित सफाई नहीं होने के कारण शौचालयों में गंदगी जमा है और दुर्गंध फैली रहती है। महिला और पुरुष दोनों शौचालयों की स्थिति खराब होने से मार्केट में आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है।बिजली निगम की ओर से तारों को अंडरग्राउंड करने का काम शुरू किया गया था, लेकिन इसे बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। इसके अलावा टूटे फुटपाथ और मार्केट में घूमने वाले लावारिस पशु भी परेशानी का कारण बने हुए हैं। दुकानदारों ने इन समस्याओं को लेकर एचएसआईआईडीसी और नगर निगम के अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है।एचएसआईआईडीसी और एमसीएम की ओर से कई बार अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए गए हैं। शहर को साफ रखना केवल सफाई कर्मचारियों की नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। -अजय पाल यादव, प्रधान, मार्किट एसोसिएशन सेक्टर -1, आईएमटी मानेसर गुरुग्राममार्केट के शौचालयों की हालत बेहद खराब है। नियमित सफाई नहीं होने से वहां गंदगी जमा रहती है। इससे दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानी होती है। -मनोज यादव, मंडल अध्यक्ष, मानेसरमार्केट के आसपास बने फुटपाथ कई जगह से टूटे हुए हैं। लोगों को पैदल चलने में दिक्कत होती है। इनकी मरम्मत नहीं होने से मार्केट में आने वाले ग्राहकों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। -रविंदर यादवमार्केट में लावारिस पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। इससे ग्राहकों और दुकानदारों को परेशानी होती है। कई बार पशुओं के कारण रास्ता भी बाधित हो जाता है। -सनी यादवमार्केट की समस्याओं को लेकर एचएसआईआईडीसी और नगर निगम को कई बार अवगत कराया जा चुका है।-नंदू राम