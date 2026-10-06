Gurugram News: सिंहराज अकादमी दो रन से विजयी

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गुरुग्राम। जीएससी क्रिकेट मैदान पर मंगलवार को एबी क्रिकेट अकादमी और सिंहराज क्रिकेट अकादमी की टीम के बीच टी-20 मैच खेला गया। इसमें सिंहराज अकादमी की टीम ने एबी अकादमी की टीम को 2 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सिंहराज अकादमी की टीम ने 7 विकेट खोकर 166 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एबी अकादमी की टीम 164 रन पर ऑलआउट हो गई और मैच हार गई। संवाद