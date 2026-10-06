Gurugram News: शर्मा अकादमी 17 रन से जीती

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गुरुग्राम। जिले के श्याम क्रिकेट अकादमी के मैदान पर मंगलवार को आरआरएससीए और शर्मा क्रिकेट अकादमी की टीम के बीच 35 ओवर का मैच खेला गया। इसमें शर्मा अकादमी की टीम ने आरआरएससीए की टीम को सात रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी शर्मा अकादमी की टीम ने 15.5 ओवर में 139 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरआरएससीए की टीम 13.4 ओवर में 132 रन ही बना सकी और मैच हार गई। शर्मा अकादमी की ओर से गौतम को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और लखन को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद