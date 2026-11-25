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गुरुग्राम। गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाईवे (एनएच-352डब्ल्यू) पर पहाड़ी गांव के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर के कार्य के चलते सर्विस रोड को बंद किया गया है। फ्लाईओवर पर निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। सर्विस रोड पर रास्ता बंद होने से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में छोटे वाहनों के चालक गांव की गलियों से निकल रहे हैं। भारी और बड़े वाहन चालकों को मजबूरन अन्य वैकल्पिक मार्गों से होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। पहाड़ी गांव के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर की सर्विस लेन पर रास्ता बंद होने का बोर्ड भी लगाया गया है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक योगेश तिलक ने बताया कि पहाड़ी गांव के पास फ्लाईओवर बनाने का कार्य काफी तेजी से चल रहा है। ग्रेप की पाबंदियां नहीं लगती है तो बांयी लेन को दिसंबर माह के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा। ब्यूरो