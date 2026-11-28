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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। सदर बाजार में जाम की समस्या दूर करने के लिए नगर निगम और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने नई यातायात व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। सोमवार से सदर बाजार को पूरी तरह नो-फोर व्हीलर जोन बनाया जा सकता है। इसके तहत बाजार में चारपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं, बाजार की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर नजर रखने के लिए 238 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।जीएमडीए के डीटीपी आरएस बाठ ने बताया कि डाकखाना चौक से मस्जिद चौक तक जाने वाली मुख्य सड़क को जोड़ने वाली सभी गलियों में अवरोधक लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दोनों चौक पर दिन के समय बैरिकेडिंग की जाएगी, ताकि चारपहिया वाहन बाजार में प्रवेश न कर सकें। नगर निगम की ओर से कमान सराय और रेलवे रोड पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लोग यहां वाहन खड़े कर बाजार में पैदल जा सकेंगे। कमान सराय पार्किंग से डाकखाना चौक तक पहुंचने के लिए ई-ऑटो की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि रात में व्यापारियों के वाहन बाजार में जा सकेंगे।अधिकारी ने बताया कि दिन में ई-ऑटो की सुविधा उपलब्ध होगी। डीटीपी ने कहा कि अतिक्रमणमुक्त किया जाएगा। सड़क पर अवैध पार्किंग और रेहड़ी-पटरी हटाई जाएगी। मेन रोड पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे, जो चारपहिया वाहनों को रोकने के साथ नई व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करेंगे। दुकानदारों को सामान लाने-ले जाने में परेशानी न हो, इसके लिए बाजार के भीतर केवल 20 चिह्नित ई-रिक्शा चलाने की अनुमति होगी।बाजार में सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम की से 238 एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनके जरिये पूरे बाजार की निगरानी होगी। इसके लिए नगर निगम कार्यालय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) तैयार किया जा रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्र में चारपहिया वाहन लेकर प्रवेश करने या यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कैमरों के माध्यम से ऑनलाइन चालान किए जाएंगे। बाजार में अनाउंसमेंट स्पीकर पहले से लगे थे, उन्हें भी ठीक कराया जाएगा। जिनसे भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन सूचनाएं प्रसारित की जा सकेंगी।