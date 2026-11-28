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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। सेक्टर-69 स्थित ट्यूलिप येलो, वायलेट और लेमन सोसाइटी के आसपास आरएमसी (रेडी मिक्स कंक्रीट) प्लांट दोबारा शुरू होने से प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगी है। ग्रेप-3 की पाबंदियां हटने के बाद प्लांट में फिर से काम शुरू हो गया है। इससे आसपास के क्षेत्र में धूल और सीमेंट के कण फैल रहे हैं। इसे लेकर सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने चिंता जताई है।निवासियों का कहना है कि यह प्लांट कई वर्षों से घनी आबादी वाली आवासीय सोसाइटियों के बीच चल रहा है। प्लांट से निकलने वाली धूल के कारण आसपास के वातावरण पर असर पड़ रहा है। इससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से परेशान लोगों को अधिक दिक्कत हो सकती है।समाजसेवी आर. के. जायसवाल ने बताया कि प्लांट को 31 दिसंबर 2026 के बाद हटाने की योजना को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उनका कहना है कि केवल कुछ समय के लिए प्लांट बंद करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रदूषण फैलाने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए और लोगों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने के लिए स्थायी समाधान निकाला जाए।