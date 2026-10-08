Gurugram News: पीएचसी में बढ़े खांसी-जुकाम के मरीज

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मानेसर। क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौसम में बदलाव इसका कारण है। नखडौला, कासन और भांगरौला पीएचसी में रोजाना 360 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें खांसी, जुकाम व गले की खराश के मामले अधिक हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जांच तेज कर सावधानी बरतने की सलाह दी है। ठंडी चीजों से बचें और साफ-सफाई का ध्यान रखें। संवाद