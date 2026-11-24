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मानेसर। क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण का लोगों की सेहत पर बुरा असर हो रहा है। सांस लेने में परेशानी, खांसी और जुकाम जैसी शिकायतों के साथ मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने टीबी के मरीजों की पहचान के लिए जांच अभियान चलाने की तैयारी की है। नखडौला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) जल्द ही गांवों में टीबी जांच शिविर लगाएगा। स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों की भी जांच की जाएगी। अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों से अधिक से अधिक लोगों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। पिछले करीब एक महीने से मानेसर की हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। डॉ. तरुण चोपड़ा ने बताया कि शिविरों में नमूने जांच के बाद टीबी की पुष्टि होने पर मरीजों का इलाज शुरू होगा। संवाद