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गुरुग्राम। सेक्टर-60 स्थित आइरियो सिटी प्लॉट्स के निवासी इन दिनों गंभीर बिजली संकट से जूझ रहे हैं। सोसाइटी के लगभग 275 आवासीय प्लॉटों के लिए वर्तमान में केवल 450 किलोवाट बिजली की व्यवस्था है, जबकि पूरी तरह विकसित होने पर यहां करीब 16.5 मेगावाट लोड की आवश्यकता होगी। कम क्षमता के कारण लोगों को लगातार पावर कट, ट्रिपिंग और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की समस्या झेलनी पड़ रही है। फिलहाल 60 प्लॉटों पर निर्माण कार्य चल रहा है और 50 अन्य पर जल्द शुरू होने वाला है, जिससे लोड बढ़कर 6.6 मेगावाट तक पहुंच जाएगा। इस गंभीर समस्या को लेकर आइरियो सिटी प्लॉट्स आरडब्ल्यूए ने बृहस्पतिवार को समाधान शिविर में एसडीएम हितेंद्र कुमार से शिकायत की, जिस पर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 10 शिकायतें प्राप्त हुईं। ब्यूरो