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मानेसर। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पचगांव के पास सड़क की हालत खराब है। जगह-जगह गड्ढे और उबड़-खाबड़ सड़क से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। तेज रफ्तार से आने वाले वाहनों के लिए यहां से गुजरना जोखिम भरा है। इसके बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है।स्थानीय लोगों के अनुसार, पचगांव के पास जयपुर से दिल्ली की ओर आने वाली सड़क खराब है। यहां जगह-जगह बड़े गड्ढे बने हुए हैं। इनसे बचने के लिए वाहन चालकों को अचानक वाहन मोड़ना पड़ता है। इससे हादसों का खतरा बना रहता है। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है।स्थानीय निवासी विक्रम यादव, नरेश शर्मा और सतपाल रोहिला ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की गई है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) भी सड़क की मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहा है।लोगों का कहना है कि हाईवे के निर्माण और रखरखाव पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद सड़क की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। वाहन चालकों ने एनएचएआई से जल्द गड्ढे भरवाने और सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। इससे हादसों का खतरा कम हो सकेगा।