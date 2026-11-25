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गुरुग्राम। डाक विभाग की ओर से बुधवार को इंश्योरेंस मैनेजमेंट सॉल्यूशन (आईएमएस) लागू किया गया। इससे पॉलिसीधारकों को बीमा संबंधी कार्यों के लिए बार-बार डाकघर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।इस नई व्यवस्था के तहत पॉलिसीधारक घर बैठे ही नई पॉलिसी लेने, पता बदलवाने, लोन लेने, पॉलिसी सरेंडर करने, प्रीमियम जमा करने, नामांकन में बदलाव जैसे संबंधी प्रक्रियाएं पूरी कर सकेंगे। यानी अब बीमा से जुड़ी कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। इस व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (पीएलआई) और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (आरपीएलआई) के पॉलिसीधारकों को मिलेगा।प्रवर अधीक्षक डाकघर, गुरुग्राम मंडल पंकज कुमार मीना (आईपीओएस) ने बताया कि गुरुग्राम-रेवाड़ी मंडल में पीएलआई और आरपीएलआई के कुल 38,570 पॉलिसीधारक हैं। पिछले वित्त वर्ष में मंडल में 4,118 से अधिक नई पॉलिसियां जारी की गई थीं। उन्होंने बताया कि डिजिटल व्यवस्था का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों के बीमाधारकों के लिए भी सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने में मददगार होगा। इससे लोगों को घर बैठे बीमा संबंधी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।