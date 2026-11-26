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गुरुग्राम। बिजली चोरी करने पर लगाए गए 2.16 लाख रुपये के जुर्माने के खिलाफ दायर की गई याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। भारत ग्रोवर ने अदालत में दायर की याचिका में बताया कि बिजली निगम की टीम ने 22 दिसंबर 2022 को उनके परिसर की जांच की थी। इस दौरान मीटर का ब्लू फेज डायरेक्ट पाया गया था। इसके बाद निगम ने बिजली चोरी के आरोप में 1.94 लाख रुपये का असेसमेंट नोटिस और 22 हजार रुपये का कंपाउंडिंग नोटिस जारी किया था। उनकी तरफ से 2.16 लाख रुपये रुपये की वसूली पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी।उपभोक्ता ने दलील दी कि जांच और कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, न ही उसे सुनवाई का उचित अवसर मिला। वहीं, बिजली निगम ने अदालत में कहा कि बिजली अधिनियम की धारा 145 के तहत ऐसे मामलों में सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है।अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के महेश कुमार बनाम एसडीओ मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बिजली चोरी से जुड़े मामलों और नागरिक देयता का निर्धारण विशेष अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत ने बिजली निगम की दलील को मानते हुए मामले को खारिज कर दिया।