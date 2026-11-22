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संवाद न्यूज एजेंसीसोहना। कस्बे में प्रस्तावित डंपिंग यार्ड के विरोध में रविवार को सर्वजातीय पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में इस मुद्दे को अदालत में ले जाने और लोगों को जागरूक करने के लिए समितियां बनाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रदेश के मंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर योजना रद करने की गुहार लगाई जाएगी।यह पंचायत अनाज मंडी स्थित हनुमान बगीची परिसर में हुई। इसकी अध्यक्षता अशोक शर्मा ने की। इसमें पार्षद, पंच, सरपंच, नंबरदार, व्यापारी और गणमान्य लोग मौजूद थे। सरकार और प्रशासन द्वारा वार्ड नंबर 13, पुराना अलवर मार्ग पर बनाए जाने वाले डंपिंग यार्ड का कड़ा विरोध किया गया। वक्ताओं ने कहा कि यह योजना जनहित में नहीं है। इसके बनने से गंभीर बीमारियां फैलने और क्षेत्र में दुर्गंध फैलने का खतरा है। पंचायत में वन मंत्री राव नरबीर सिंह और शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल को ज्ञापन देने का भी फैसला हुआ। अदालत में पैरवी के लिए वकीलों की एक समिति भी गठित की गई है। लोगों को जागरूक करने के लिए उप-समितियां बनाई गई हैं जो वार्डों में जाएंगी।डंपिंग यार्ड का मामलासरकार और प्रशासन ने बीते दिनों सोहना के वार्ड नंबर 13, पुराना अलवर मार्ग पर डंपिंग यार्ड बनाने का निर्णय लिया था। इस यार्ड में गुरुग्राम क्षेत्र का कूड़ा डाला जाएगा। प्रशासन ने इस योजना को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि, स्थानीय लोगों ने इसके निर्माण से पहले ही विरोध करना आरंभ कर दिया है।नागरिकों की प्रतिक्रिया और कम उपस्थितिसोहना क्षेत्र के नागरिक सतबीर खटाना और रवि शंकर सिंगला ने कहा कि डंपिंग यार्ड जनहित में नहीं है। उन्होंने इसे किसी भी सूरत में बनने नहीं देने की बात कही। नागरिकों ने इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने और सरकार से योजना रद करने की अपील करने का संकल्प लिया। रविवार को हुई पंचायत में लोगों की उपस्थिति कम रही। माना जा रहा है कि शादी-ब्याह के मौसम के कारण लोगों ने बैठक से दूरी बनाए रखी।