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नंबर गेम - 247 एकड़ जमीन पर विकसित होगा हरित क्षेत्र75 एकड़ में तैयार होगी कृत्रिम झीलसंवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) मानेसर क्षेत्र के लोगों को जल्द ही एक बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रहा है। आईएमटी मानेसर के पास नखडौला और नाहरपुर कासन गांवों की तस्वीर बदलने की योजना बनाई जा रही है। यहां करीब 75 एकड़ जमीन पर कृत्रिम झील बनाई जाएगी। इसके साथ ही लंदन की तर्ज पर सेंट्रल पार्क विकसित किया जाएगा। इससे क्षेत्र में हरियाली बढ़ने के साथ लोगों को घूमने-फिरने के लिए बेहतर जगह मिलेगी।योजना के तहत कृत्रिम झील में बारिश के पानी को जमा किया जाएगा। इसके अलावा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से निकलने वाले शोधित पानी को भी झील में डाला जाएगा। इससे पानी का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। इस परियोजना में अरावली पर्वत श्रृंखला और आईएमटी मानेसर की तरफ से आने वाले बरसाती पानी को झील तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इससे बारिश के दौरान होने वाले जलभराव को कम करने में भी मदद मिलेगी।बुधवार को शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने एचएसआईआईडीसी और जीएमडीए के अधिकारियों को जल संरक्षण, वर्षा जल प्रबंधन और जलभराव से बचाव के प्रभावी उपाय योजना में शामिल करने के निर्देश दिए। दोनों गांवों में एचएसआईआईडीसी के पास ओपन स्पेस के लिए करीब 247 एकड़ जमीन है। पहले यहां दो छोटे तालाब और बाकी जमीन पर पार्क बनाने की योजना थी। अब नए सिरे से योजना तैयार की जाएगी। अगले एक महीने में प्रस्ताव तैयार होने के बाद अधिकारियों की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।नखडौला और नाहरपुर कासन में कृत्रिम झील और सेंट्रल पार्क विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। इसमें जल संरक्षण और वर्षा जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लंदन की तर्ज पर सेंट्रल पार्क विकसित करने से आसपास के लोगों को घूमने-फिरने और सैर करने के लिए बेहतर जगह मिलेगी। -अशोक कुमार, एजीएम, एचएसआईआईडीसी