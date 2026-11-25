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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। मानेसर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत शहर में विशेष अभियान चलाकर सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। वहीं, पेड़ों पर जमा धूल को एंटी स्मॉग गन की मदद से साफ किया जा रहा है। इसके अलावा सेक्टरों की सड़कों के किनारे जमा मिट्टी को भी हटाया जा रहा है, ताकि वाहनों की आवाजाही के दौरान धूल न उड़े और लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत मिल सके।नगर निगम की ओर से ग्रेप नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरती जा रही है। निगम के अनुसार, पिछले एक महीने में ग्रेप नियमों की अवहेलना करने वालों के 353 चालान किए गए हैं। इन पर करीब 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निगम की टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर प्रदूषण फैलाने वालों की जांच कर रही हैं। जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलता है, वहां मौके पर चालान किया जा रहा है।सड़कों पर पानी का छिड़काव, पेड़ों की धूल साफ करने और सड़कों के किनारे जमा मिट्टी हटाने का अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। - पुनीत कुमार, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम मानेसर