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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। दिल्ली से गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा और रेवाड़ी के बीच सफर करने वाले यात्रियों को सीधी बस सेवा से राहत मिली है। धौला कुआं से रेवाड़ी के बीच दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की 15 इलेक्ट्रिक एसी बसें चल रही हैं। यात्रियों का इन बसों को अच्छा रुझान मिल रहा है। खासकर गुरुग्राम और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में नौकरी करने वालों को सुविधा मिल रही है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डीटीसी वर्ष 2027 में 10 और बसें चलाने पर विचार कर रहा है। इससे बसों की उपलब्धता बढ़ेगी और यात्रियों का इंतजार कम होगा।फिलहाल इस मार्ग पर 15 बसों का संचालन हो रहा है। इनमें सात बसें सुबह और आठ बसें शाम को चलती हैं। बसें धौला कुआं से चलकर रजोकरी बॉर्डर, गुरुग्राम राजीव चौक, खेड़की दौला, रामपुरा चौक, आईएमटी मानेसर, पचगांव, बिलासपुर, सिधरावली और धारूहेड़ा होते हुए रेवाड़ी पहुंचती हैं। धौला कुआं से रेवाड़ी तक का किराया 153 रुपये निर्धारित है। वहीं, धारूहेड़ा के लिए डीटीसी की छह एसी बसें पहले से चल रही हैं।सीधी बस सेवा शुरू होने से पहले दिल्ली से मानेसर और धारूहेड़ा जाने वाले यात्रियों को कई वाहन बदलने पड़ते थे। इससे उनका समय और पैसा दोनों खर्च होते थे। अब एक ही बस से औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंचना आसान हो गया है। गुरुग्राम, आईएमटी मानेसर और बिलासपुर में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं। यहां दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से काफी कर्मचारी रोजाना आते-जाते हैं। ऐसे में यह बस सेवा नियमित यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित हो रही है।दिल्ली बस डिपो के एटीआई कैलाश चंद्र बुनकर ने बताया कि यात्रियों की संख्या और बसों को मिल रहे रुझान के आधार पर सेवा का विस्तार किया जा सकता है। जरूरत के अनुसार 10 और इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।