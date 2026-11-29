विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। आईएमटी मानेसर में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने अलग-अलग स्थानों पर दो युवकों से मोबाइल फोन छीन लिए। दोनों वारदात में आरोपियों ने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। एक युवक ड्यूटी खत्म कर पैदल घर लौट रहा था, जबकि दूसरा सब्जी खरीदने के लिए रुका था। दोनों शिकायतों पर सेक्टर-7 आईएमटी मानेसर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।उत्तर प्रदेश के कुशीनगर निवासी लक्ष्मी शंकर पटेल ने पुलिस को बताया कि वह सेक्टर-5 स्थित स्वर्ण प्रोजेक्ट में कार पेंटर का काम करता है। बुधवार को वह ड्यूटी खत्म कर पैदल गांव नाहरपुर स्थित किराये के कमरे पर लौट रहा था। इसी दौरान बाइक पर आए कपड़ा बांधे युवक ने उसके हाथ से रेडमी मोबाइल छीन लिया और भाग गए।दूसरी वारदात उसी दिन शाम करीब सात बजे लेबर चौक के पास हुई। उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी धर्मेंद्र पाल सेक्टर-4 स्थित माल्होत्रा केबलर कंपनी में हेल्पर है। बुधवार को वह ड्यूटी पर जाते समय सब्जी खरीदने के लिए ठेले पर रुका था। तभी बाइक सवार युवक उसके हाथ से ओप्पो मोबाइल छीनकर भाग गया।दोनों पीड़ित वारदात के दौरान पीड़ित बाइक का नंबर नहीं देख पाए। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि पुलिस ने मोबाइल के आईएमईआई नंबर सहित अन्य जानकारी जुटाकर आरोपियों की तलाश की जा रही है।