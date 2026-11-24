विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। साइबर सिटी के एक पेट्रोल पंप पर नकाबपोश बुलेट में पेट्रोल डलवाकर 500 रुपये के चिल्ड्रन बैंक के दो नकली नोट थमाकर भाग गए। मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना अशोक विहार फेज-2 स्थित माता शीतला फ्यूल स्टेशन की है।जानकारी के अनुसार, 22 नवंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे बिना नंबर की बुलेट पर सवार दो नकाबपोश आते हैं। उन्होंने एक हजार रुपये का पेट्रोल डलवाया। दोनों ने पहले ऑनलाइन भुगतान की बात कही, लेकिन पेट्रोल भरवाने के बाद अचानक नकद भुगतान करने लगे। उन्होंने सेल्समैन को 500 रुपये के दो नोट दिए और बाइक लेकर भाग गए। नोटों की गुणवत्ता और छपाई देखकर सेल्समैन को शक हुआ तो जांच की। तब असली खेल का पता चला। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने शोर मचाकर आरोपियों का पीछा भी किया, लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस के अनुसार, मामले में सेक्टर-5 थाने में मंगलवार शाम तक कोई शिकायत नहीं दी गई है।वहीं, दूसरे मामले में सेक्टर-53 थाना क्षेत्र में कार में 4500 रुपये का पेट्रोल भरवाकर चालक बिना रुपये दिए ही भाग गया। वाकया सोमवार रात करीब सवा दस बजे का है। घटना के बाद जब पेट्रोल पंप प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज और कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जांच की, तो पता चला कि कार पर जो नंबर प्लेट लगी थी, वह बहादुरगढ़ से थार पर रजिस्टर्ड है। पेट्रोल पंप संचालक की ओर से सेक्टर-53 थाने में मंगलवार देर शाम तक शिकायत नहीं दी गई।पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि दोनों मामलों में शिकायत मिलती है, तो उसी आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।