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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। महिला एवं बाल विकास विभाग ने शुक्रवार को नेहरू स्टेडियम में शहरी-1 और शहरी-2 ब्लॉक की खेलकूद प्रतियोगिता कराई। 100, 300 और 400 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो, म्यूजिकल चेयर और साइकिल रेस सहित छह स्पर्धाएं हुईं।प्रथम स्थान पाने वाले को 2100 रुपये, द्वितीय को 1100 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 750 रुपये दिए गए। प्रमाणपत्र भी प्रदान किए। परियोजना अधिकारी मुनेश कुमारी (शहरी-1) और अनुपमा वादवा (शहरी-2) ने हौसला बढ़ाया। शहरी-1 ब्लॉक की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में राजेंद्र पार्क की मनप्रीत कौर प्रथम, कटेसरा की भूमिका द्वितीय और नीलू तृतीय रहीं। 300 मीटर दौड़ में शांति नगर की भारती, राजेंद्र पार्क की साक्षी और हरि नगर की अंजलि ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाया। म्यूजिकल चेयर में अमन कॉलोनी की सपना प्रथम, सिविल लाइन की मीनाक्षी द्वितीय और सदर की विक्की तृतीय रहीं।100 मीटर दौड़ की पहली स्पर्धा में राज नगर की राधा प्रथम, रवि नगर की करिश्मा द्वितीय और राजेंद्र पार्क की अंजलि तृतीय रहीं। दूसरी स्पर्धा में राजेंद्र पार्क की प्रीति ने पहला, नाहरपुर रूपा की प्रीति ने दूसरा और पूनम शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया। पांच किलोमीटर साइकिल रेस में गुड़गांव गांव की शना प्रथम, सोनी खातून द्वितीय और राजेंद्र पार्क की रंजना तृतीय रहीं। सुपरवाइजर नीशा, सुनीता, पूजा, सोनिल, सुलेखा, बबीता और शीतल ने सहयोग किया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और इसे रोकने के प्रति जागरूक भी किया गया।