Gurugram News: मन्नू खटोला बने भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 06:31 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 06:31 PM IST
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गुरुग्राम। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) हरियाणा की प्रदेश कार्यकारिणी में मनीष राघव उर्फ मन्नू खटोला को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पर भाजपा नेताओं और युवा कार्यकर्ताओं ने बधाई दी।
मन्नू खटोला की सामाजिक और संगठनात्मक यात्रा विद्यालय जीवन से शुरू हुई। उन्होंने शाखा कार्यवाह के रूप में जिम्मेदारी निभाई। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) में लंबे समय तक सक्रिय रहे। भाजपा युवा मोर्चा में वह प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं। नियुक्ति पर मन्नू खटोला ने पार्टी के शीर्ष और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया।
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मन्नू खटोला की सामाजिक और संगठनात्मक यात्रा विद्यालय जीवन से शुरू हुई। उन्होंने शाखा कार्यवाह के रूप में जिम्मेदारी निभाई। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) में लंबे समय तक सक्रिय रहे। भाजपा युवा मोर्चा में वह प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं। नियुक्ति पर मन्नू खटोला ने पार्टी के शीर्ष और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया।
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