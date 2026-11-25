Gurugram News: स्वच्छ भारत मिशन के तहत मानेसर को मिलेंगे 64 नए शौचालय
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 07:41 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 07:41 PM IST
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शौचालयों के निर्माण पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। नगर निगम मानेसर की मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव ने बुधवार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले 64 सार्वजनिक शौचालयों का शिलान्यास किया। इन शौचालयों के निर्माण पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत गांव बढ़ा से की गई। नगर निगम क्षेत्र के अलग-अलग वार्डों में इन शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा।
शौचालय बनने से लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे क्षेत्र में साफ-सफाई बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। खासकर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने वाले लोगों को शौचालय की सुविधा मिल सकेगी।
इस मौके पर मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव ने कहा कि स्वच्छता बनाए रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए जा रहे ये शौचालय लोगों को बेहतर सुविधा देने के साथ शहर को साफ रखने में भी मददगार साबित होंगे।
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उन्होंने लोगों से अपील की कि सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करने के बाद उनकी साफ-सफाई का भी ध्यान रखें। इन सुविधाओं को गंदा न करें और आसपास कूड़ा न फैलाएं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। नगर निगम मानेसर की मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव ने बुधवार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले 64 सार्वजनिक शौचालयों का शिलान्यास किया। इन शौचालयों के निर्माण पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत गांव बढ़ा से की गई। नगर निगम क्षेत्र के अलग-अलग वार्डों में इन शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा।
शौचालय बनने से लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे क्षेत्र में साफ-सफाई बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। खासकर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने वाले लोगों को शौचालय की सुविधा मिल सकेगी।
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इस मौके पर मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव ने कहा कि स्वच्छता बनाए रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए जा रहे ये शौचालय लोगों को बेहतर सुविधा देने के साथ शहर को साफ रखने में भी मददगार साबित होंगे।
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उन्होंने लोगों से अपील की कि सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करने के बाद उनकी साफ-सफाई का भी ध्यान रखें। इन सुविधाओं को गंदा न करें और आसपास कूड़ा न फैलाएं।