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गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को गुरुग्राम में पंचायतों और नगरपालिकाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सक्षम स्थानीय निकाय ही विकसित हरियाणा की मजबूत नींव हैं। सरकार उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन देगी।मुख्यमंत्री सैनी ने स्थानीय निकायों के लिए राज्य के स्वयं के कर राजस्व (एसओटीआर) का दो प्रतिशत अतिरिक्त कोष मैचिंग ग्रांट के रूप में देने की घोषणा की। यह राशि स्थानीय निकायों द्वारा जुटाए गए अतिरिक्त संसाधनों के बराबर होगी। वर्तमान में राज्य सरकार एसओटीआर का 7 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय निकायों को आवंटित कर रही है। सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाले स्थानीय निकायों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने पंचायतों को सीधे वित्तीय संसाधन हस्तांतरित करने की पारदर्शी व्यवस्था बनाई है। स्टांप शुल्क और बिजली उपभोग से पंचायतों की नियमित आय सुनिश्चित की गई है।350 ई-अटल पुस्तकालयों की सम्मेलन में सराहना हुईमुख्यमंत्री ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पेयजल आपूर्ति व अग्निशमन सेवाओं जैसे दायित्व स्थानीय निकायों को सौंपे जाएंगे। हरियाणा में कचरे से ऊर्जा बनाने के चार बड़े क्लस्टर प्रोजेक्ट और 350 ई-अटल पुस्तकालयों की सम्मेलन में सराहना हुई। प्रोफेसर वी.एन. आलोक के नेतृत्व में प्रस्तुत हरियाणा-विशिष्ट सुधार रोडमैप आगामी वर्षों का कार्य-संकल्प है। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद थे।