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गुरुग्राम। संविधान दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, शिकोहपुर में विधिक जागरूकता शिविर लगाया। इसका उद्देश्य बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और सांविधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना था। शिविर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं डीएलएसए की सचिव निशा ने जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 के प्रावधान बताए। इस कानून का उद्देश्य बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा देना है। यह बाल पीड़ितों के लिए सुरक्षित न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। निशा ने बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा और अच्छे-बुरे स्पर्श की पहचान समझाई। उन्होंने अनुचित व्यवहार के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। ऐसी स्थिति में बच्चों को माता-पिता या शिक्षकों को जानकारी देनी चाहिए। ब्यूरो