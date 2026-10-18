इंफ्लुएंसर की कार से चोरी: गुरुग्राम में गाड़ी का शीशा तोड़कर लैपटॉप और नकदी ले गए चोर, लाखों में हैं फॉलोअर्स
सेक्टर-65 में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अमित पंघाल की गाड़ी से लैपटॉप और नकदी चोरी हो गई। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया।
विस्तार
गुरुग्राम में वाहन से चोरी का एक मामला सामने आया है। सेक्टर-65 थाना क्षेत्र में खड़ी एक गाड़ी का शीशा तोड़कर आरोपी लैपटॉप और नकदी चोरी कर ले गए। मामले में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अमित पंघाल ने गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी है। वहीं, अमित पंघाल और उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़ा और अंदर रखा लैपटॉप व नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद अमित पंघाल ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। हालांकि, चोरी की वारदात से जुड़ी विस्तृत जानकारी और पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का ब्योरा सामने आना बाकी है।
फेसबुक पर 27 लाख फॉलोअर्स
अमित पंघाल सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। फेसबुक पर उनके करीब 27 लाख फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं। घटना के बाद अमित और उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया। इसमें उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आरोप लगाए। वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। फिलहाल, मामले में पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया और जांच की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही आगे की जानकारी सामने आ सकेगी।