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पटौदी। राजकीय महाविद्यालय सिधरावली में शिक्षा, नवाचार और जल संरक्षण विषयों पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इसमें 50 शोधपत्र प्रस्तुत किए गए। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सतीश कौशिक ने ऑनलाइन संबोधन में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार की बदलती भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में मौलिक चिंतन, रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना भी है। संवाद