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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। राजेंद्र पार्क स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यूपीएचसी) पर शुक्रवार को भी ताला लगा रहा। इसके चलते चौथे दिन भी इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपीएचसी में रोजाना करीब 60 मरीज नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और टीबी की दवाइयां लेने के लिए पहुंचते हैं। केंद्र पर ताला लगा होने के कारण मरीजों को बिना इलाज करवाए ही वापस लौटना पड़ा।बता दें कि मकान मालिक ने किराया नहीं मिलने के कारण केंद्र पर ताला लगाया है। इससे पहले भी कई बार यूपीएचसी पर ताला लगाया जा चुका है। इसके चलते स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है।मकान मालिक हरीश यादव ने बताया कि मार्च से स्वास्थ्य विभाग की ओर से किराये का भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से करीब तीन लाख रुपये किराया बकाया है। इस संबंध में कई बार विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक बकाया राशि नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार अधिकारियों ने किराया देने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद भुगतान नहीं हुआ। इससे नाराज होकर उन्होंने चार दिन पहले केंद्र पर ताला लगा दिया था। मकान मालिक ने स्पष्ट किया कि जब तक बकाया किराये का भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक ताला नहीं खोला जाएगा।यूपीएचसी का जिला स्तर से बिल पास कर दिया गया है, अब बजट आने का इंतजार है। चंडीगढ़ से बजट प्राप्त होने के बाद मकान मालिक का बकाया किराया भी जारी कर दिया जाएगा।- डॉ. वीरेंद्र बासवाना, सीएमओ, स्वास्थ्य विभाग