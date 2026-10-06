Gurugram News: हरियाणा मुक्त विद्यालय ने आवेदन की तिथि बढ़ाई

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गुरुग्राम। हरियाणा मुक्त विद्यालय की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा मार्च 2027 की फ्रेश श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 15 अक्बतूर 2026 कर दिया गया है। ऐसे में विद्यार्थियों के पास आवेदन करने के लिए अब 9 दिन शेष हैं। इच्छुक परीक्षार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। संवाद