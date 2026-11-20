गुरुग्राम में आयोजित दिवाली मिलन सांस्कृतिक समारोह का मुख्य आकर्षण 'हेरिटेज क्वींस ऑफ इंडिया' रहा, जिसमें भारत की 11 ऐतिहासिक रानियों को मंच पर सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय नारी के शौर्य, साहस और विरासत को समर्पित था।

नारी शक्ति के महत्व और गौरवशाली विरासत को सहेजने का संदेश

अखिल भारतवर्षीय महिला मंडल की महासचिव किरण लड्ढा 14 नवंबर को आयोजित इस खास कार्यक्रम की विशेष अतिथि रहीं। इस प्रस्तुति का निर्देशन सरोज दम्माणी ने किया, जबकि संचालन मोनिका माहेश्वरी ने संभाला। माहेश्वरी महिला मंडल गुरुग्राम की अध्यक्षा श्वेता माहेश्वरी और सचिव नीति माहेश्वरी के नेतृत्व में टीम ने कार्यक्रम का आयोजन किया। राजसी आभूषण रूप ज्वेलर्स ने उपलब्ध कराए। रानियों ने हेरिटेज वॉक के साथ अपना परिचय दिया। सभागार 'जय भवानी, हर हर महादेव' के नारों से गूंज उठा। यह कार्यक्रम नारी शक्ति के महत्व और गौरवशाली विरासत को सहेजने का संदेश देता है।

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इन रानियों ने क्या प्रेरणा दी?

कार्यक्रम में प्रस्तुत रानियों ने साहस, स्वाभिमान और नेतृत्व की प्रेरणा दी। रानी रूपमति ने प्रेम और कला का संदेश दिया, तो रानी संयुक्ता ने स्वयं के निर्णय की स्वतंत्रता सिखाई। रानी नायकी देवी ने सूझबूझ से शत्रु को परास्त करने का पाठ पढ़ाया। रानी लक्ष्मीबाई ने "मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी" के संकल्प से अदम्य साहस और देशभक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया। इन सभी ने सिद्ध किया कि नारी शक्ति हर युग में समाज की रीढ़ रही है।