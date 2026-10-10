Gurugram News: सेक्टर-72 और 51 बूस्टिंग स्टेशनों पर बढ़ेगी हरियाली

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गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) सेक्टर-72 और 51 के बूस्टिंग स्टेशनों का सुंदरीकरण कराएगा। इस पर करीब 95 लाख रुपये खर्च होंगे। दोनों स्टेशनों पर पौधरोपण होगा। सेक्टर-72 के बाहर सड़क पक्की की जाएगी, जबकि सेक्टर-51 में जलभराव दूर करने को पाइपलाइन बिछेगी। कार्यकारी अभियंता अभिनव वर्मा ने बताया कि सेक्टर-72 बूस्टिंग स्टेशन से सेक्टरों में पानी की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। इसके शुरू होने से सेक्टर-51 बूस्टिंग स्टेशन पर दबाव कम हुआ है। ब्यूरो