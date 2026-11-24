संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। नवंबर खत्म होने को है, लेकिन मिलेनियम सिटी में प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। शहर की हवा लगातार खराब बनी हुई है, जिससे लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को अधिक परेशानी हो रही है। प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेप के पहले और दूसरे चरण के नियम लागू हैं, पर सुधार नहीं दिख रहा। गुरुग्राम और मानेसर क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता खराब है। मानेसर के पचगांव में प्रदूषण का स्तर और अधिक दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, मंगलवार को गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 277 रहा। वहीं, मानेसर के पचगांव में एक्यूआई 301 दर्ज किया गया। एनसीआर के अन्य शहरों में दिल्ली का एक्यूआई 227, गाजियाबाद का 206, नोएडा का 193 और फरीदाबाद का 163 रहा।धूल रोकने के पर्याप्त इंतजाम नहींदिल्ली-जयपुर हाईवे पर बिलासपुर चौक पर फ्लाईओवर निर्माण से सर्विस रोड पर धूल उड़ रही है। नियमित पानी का छिड़काव न होने से आसपास के लोगों और वाहन चालकों को परेशानी है। निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं और सड़कों पर भी पानी का छिड़काव नहीं हो रहा। डॉक्टरों ने खराब हवा में बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। सुबह-शाम बाहर निकलने से बचें, मास्क पहनें और सांस लेने में परेशानी होने पर डॉक्टर से संपर्क करें।