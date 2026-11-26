गुरुग्राम। फ्लैट का कब्जा देने में देरी के मामले में हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा), गुरुग्राम ने बिल्डर को खरीदार को ब्याज देने का आदेश दिया है। प्राधिकरण के चेयरमैन अरुण कुमार ने सोहना के सेक्टर-33 स्थित गोदरेज नेचर प्लस परियोजना में खरीदारों को जमा कराई गई राशि पर 10.95 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने का आदेश दिया है। यह ब्याज फ्लैट का पजेशन देने तक देना होगा।करनाल निवासी मानवी अरोड़ा, मंजू त्रिवेदी और कुशाग्र त्रिवेदी ने परियोजना के टावर टी-3 की 18वीं मंजिल पर फ्लैट बुक किया था। कुल कीमत 1.73 करोड़ रुपये से अधिक थी। 12 अक्टूबर 2022 को हुए समझौते के अनुसार, बिल्डर को 30 जून 2023 तक कब्जा देना था। खरीदारों ने करीब 1.54 करोड़ रुपये करीब 90 प्रतिशत भुगतान कर दिया, लेकिन उन्हें न तो कब्जा मिला और न ही ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) जारी हुआ। सुनवाई के दौरान बिल्डर ने कोविड महामारी, लॉकडाउन और निर्माण प्रतिबंधों का हवाला दिया। वहीं, दूसरी कंपनी ने परियोजना के अधिकार बेचने की दलील दी। हरेरा ने दोनों दलीलें खारिज करते हुए कहा कि विक्रय समझौता कोविड के बाद 2022 में हुआ था। दोनों कंपनियों को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है।