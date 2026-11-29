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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल के कमरा नंबर 13 में स्थित मित्रता क्लीनिक स्कूली बच्चों के लिए राहत का केंद्र बन रहा है। मानसिक और व्यवहार संबंधी समस्याओं से जूझ रहे 150 से अधिक बच्चे हर महीने अपने अभिभावकों के साथ यहां पहुंच रहे हैं। बच्चों में नशे की लत, आत्महत्या संबंधी विचार, मानसिक तनाव और अन्य परेशानियों को लेकर अभिभावक यहां परामर्श ले रहे हैं।केंद्र के किशोर स्वास्थ्य सलाहकार संदीप सिंह ने बताया कि कई बार बच्चे ऐसी समस्याओं से जूझते हैं, जिनके बारे में वे न तो अपने अभिभावकों को बता पाते हैं और न ही शिक्षकों से खुलकर बात कर पाते हैं। ऐसे में मित्रता क्लीनिक में काउंसिलिंग के माध्यम से बच्चों की परेशानियों को समझने का प्रयास किया जाता है। यहां बच्चों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की वजह जानने और उनका समाधान तलाशने में मदद की जाती है।सबसे ज्यादा बच्चे मानसिक तनाव से परेशानसंदीप सिंह ने बताया कि क्लीनिक में हर महीने आने वाले करीब 150 बच्चों में से लगभग 50 बच्चे मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं। इन बच्चों को तनाव कम करने के लिए अपनी दिनचर्या में जरूरी बदलाव करने और पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। वहीं, हर तीन में से एक बच्चा पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं से परेशान होता है। इसके अलावा, कई बच्चे नशे की लत से भी ग्रस्त होकर क्लीनिक पहुंचते हैं। ऐसे बच्चों को उपचार के साथ-साथ मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी परामर्श दिया जाता है।केंद्र में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों की भी काउंसलिंग की जाती है, ताकि वे बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलावों को समझ सकें। साथ ही, काउंसलिंग के दौरान साझा की गई बातों और रिकॉर्ड को गोपनीय रखा जाता है। बच्चों को मानसिक तनाव, नशे की लत और अन्य परेशानियों से बाहर निकालने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाता है।संदीप सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम सप्ताह में दो सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों की काउंसलिंग करती है। यदि किसी बच्चे में किसी बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं, तो डॉक्टर से इलाज के साथ फॉलोअप भी किया जाता है।