संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सोहना कस्बे में शुक्रवार सुबह बस स्टैंड के सामने यूको बैंक के पास खड़ी अमेजन कंपनी की इको गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि गाड़ी का अधिकांश हिस्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।नूंह के बाई मेवली गांव निवासी चालक शैकुल ने बताया कि वह अमेजन कंपनी की गाड़ी चलाता है। शुक्रवार सुबह वह कंपनी का सामान लेकर आया था। उसने बस स्टैंड के सामने सर्विस रोड पर गाड़ी खड़ी की और खुद सामान लेने चला गया। इसी दौरान गाड़ी से अचानक आग की लपटें उठने लगीं। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाई। टीम के कर्मचारी जयवीर भड़ाना ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग से गाड़ी पूरी तरह जल गई। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।