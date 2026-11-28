संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। साइबर ठगी के आरोपी को अदालत से जमानत दिलाने के लिए फर्जी पहचान और जाली दस्तावेज के आधार पर जमानतदार बनने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने महेंद्र उर्फ सानू की दूसरी नियमित जमानत याचिका भी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि पिछली जमानत याचिका खारिज होने के बाद परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है, इसलिए आरोपी को इस स्तर पर जमानत देने का आधार नहीं बनता।सूरत नगर फेज-2 निवासी महेंद्र के खिलाफ 14 अगस्त 2026 को शिवाजी नगर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि उसने साइबर धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद आमिर आरोपी को जमानत दिलाने के लिए नितिन कुमार पुत्र सुरेंद्र के नाम से फर्जी पहचान पत्र तैयार किया। इसके बाद खुद को नितिन कुमार बताकर अदालत में जमानत के लिए जाली दस्तावेज और वाहन से संबंधित फर्जी कागजात पेश किए। अदालत ने कहा कि केवल हिरासत में बिताई गई अवधि या चालान पेश हो जाने से आरोपी जमानत पाने का हकदार नहीं हो जाता।