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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। फ्लैट आवंटन के नाम पर जमा राशि न लौटाना बिल्डर को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिल्डर कंपनी मेसर्स जार बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में गंभीर लापरवाही का दोषी ठहराया है। साथ ही बिल्डर को शिकायतकर्ता की जमा राशि 1,35,298 रुपये 9% वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है।गुरुग्राम के सेक्टर-40 निवासी वृंदा थरेजा ने द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर-104 स्थित प्रोजेक्ट माहिरा होम्स 104 में फ्लैट के लिए 21 फरवरी 2023 को आवेदन किया था। उन्होंने 1,35,298 रुपये जमा कराए थे। लकी ड्रॉ में नाम आने के बाद बिल्डर ने 25 अप्रैल 2023 को उन्हें फ्लैट आवंटित होने की जानकारी दी। अगले ही दिन 7,05,530 रुपये मांगे। बिल्डर ने न तो औपचारिक आवंटन पत्र जारी किया, न ही बिल्डर बायर एग्रीमेंट निष्पादित हुआ। इसके चलते शिकायतकर्ता ने 15 मई 2023 को प्रोजेक्ट से नाम वापस लेते हुए अपनी जमा राशि लौटाने की बात कही।बिल्डर ने रद्दीकरण रसीद जारी कर जल्द रिफंड का आश्वासन तो दिया, लेकिन महीनों बीतने और 7 जनवरी 2025 को कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद रुपये नहीं लौटाए। पीड़िता ने 24 फरवरी 2025 को उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। हालांकि कंपनी का कोई भी प्रतिनिधि आयोग में पेश नहीं हुआ। आयोग के फैसले के अनुसार, शिकायतकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा के लिए 30,000 रुपये मुआवजा और 22,000 रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने होंगे। 45 दिनों के भीतर यह भुगतान करना होगा। तय समय में भुगतान न करने पर पूरी राशि पर 12% वार्षिक ब्याज देना होगा। आदेश की अवहेलना करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के तहत बिल्डर के खिलाफ 1 महीने से 3 साल तक की जेल या 25,000 से 1 लाख रुपये तक के जुर्माने (या दोनों) हो सकते हैं।