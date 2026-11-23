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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पर सोमवार की शाम को प्लेटफॉर्म-2 का एस्केलेटर बंद हो गया। इससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों को सीढ़ियां चढ़कर प्लेटफॉर्म तक जाना पड़ा। बुजुर्गों, महिलाओं और भारी सामान लेकर चल रहे यात्रियों को सबसे अधिक दिक्कत हुई।एमजी रोड मेट्रो स्टेशन मॉल और कॉर्पोरेट कार्यालयों का एक प्रमुख केंद्र है। यहां से दिल्ली आवागमन करने वाले लोगों की भी बड़ी संख्या रहती है। इसी कारण स्टेशन पर दिनभर यात्रियों की भारी भीड़ रहती है। स्टेशन प्रबंधन ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण एस्केलेटर को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। कर्मचारियों द्वारा एस्केलेटर को ठीक कराने के लिए एक दल बुलाया गया है।एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के स्टेशन कंट्रोलर पुष्पेंद्र ने बताया कि एस्केलेटर में तकनीकी समस्या को ठीक करने के लिए मैकेनिक को बुलाया गया है। वे जल्द ही तकनीकी समस्या दूर करके एस्केलेटर को चालू करेंगे, जिसके बाद यात्री बिना रूकावट प्लेटफार्म-2 पर जा सकेंगे।