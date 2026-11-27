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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। समाधान शिविरों में मिलने वाली शिकायतों के निपटारे में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग लंबित शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करें। उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। यह निर्देश सीटीएम ज्योति नागपाल ने शुक्रवार को दिए। वह लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।बैठक में उन्होंने विभागवार लंबित शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में कार्रवाई बाकी है, उन्हें प्राथमिकता से निपटाया जाए। प्रत्येक शिकायत की नियमित निगरानी की जाए। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएं।सीटीएम ने कहा कि समाधान शिविर आमजन की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इनमें आने वाली प्रत्येक शिकायत पर संवेदनशीलता से कार्रवाई होनी चाहिए। सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर काम करें। इससे लोगों को शिकायतों के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।बैठक में एसीपी मुकेश, डिप्टी डीईओ दीप्ति बोकन, गीता आर्या, बीएओ रामपाल, एएफएसओ सुनील कुमार और अशोक कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।