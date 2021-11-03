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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। सेक्टर-54 स्थित ब्लिंकिट स्टोर में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में दो युवकों ने एक कर्मचारी के सिर पर लोहे के कड़े से हमला कर दिया। साथ ही लात-घूसे भी मारे। वहीं, स्टोर में रखा कैरेट भी दे मारा मेडिकल जांच में नाक की हड्डी और सिर में फ्रैक्चर हो गया।स्टोर कर्मचारी रामचंद्र वर्मा ने बताया कि नौ नवंबर को सुबह करीब छह बजे वह स्टोर में ऑर्डर ले रहा था। इस दौरान वहां खड़े हेमंत नाम के युवक को गलती से उसका हाथ लग गया। इसी बात को लेकर हेमंत उससे झगड़ने लगा। इसके बाद उसने अपने साथी रिंकू को भी बुला लिया। आरोप है कि दोनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की।18 नवंबर को अस्पताल की सिटी स्कैन रिपोर्ट में नाक की हड्डी और सिर में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। पुलिस ने शिकायत, मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन करने के बाद सेक्टर-53 थाने में हेमंत और रिंकू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 117(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच एएसआई संदीप कर रहे हैं।